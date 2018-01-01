Обмерные работы.
Обмер квартир, зданий, помещений.
Независимый сертифицированный
обмер недвижимости.
Помощь при приёмке квартир.
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Специалисты «Обмерщик.ру» (www.obmerschik.ru) окажут полный спектр услуг по обмеру квартир, зданий, помещений. Наши специалисты в кротчайшие сроки готовы выполнить обмер любой недвижимости и выполнить грамотные обмерные чертежи, а также оказать профессиональную помощь при приёмке Вашей квартиры или помещения.
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Все специалисты «Обмерщик.ру» имеют высшее строительное (МГСУ) или архитектурное (МАРХИ) образование, длительный трудовой стаж в ведущих проектных институтах Москвы и имеют сертификаты судебных экспертов по оценке недвижимости.
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Обмерные планы отдельных помещений, обмеры квартиры, офиса, а также целого здания. Мы нанесем и привяжем оконные и дверные проемы, архитектурные элементы, расставим высотные отметки помещений и проемов. По желанию заказчика укажем место расположения любых нужных коммуникаций, выполним разрезы, фасады, узлы. Производим обмеры и расчет площадей офисных зданий по стандартам БОМА «BOMA». Контрольные обмеры БТИ.
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Современное высокоточное измерительное оборудование, наш профессионализм и мобильность, дают нам возможность выполнять работу в кратчайшие сроки с высочайшим качеством по доступным ценам. Срок выполнения заказа от одного дня.
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Если у Вас возникли трудности при перепланировке квартиры или офиса, реконструкции или капитальном ремонте здания, строительстве дачи, коттеджа, бани, гаража – наш архитектор поможет Вам в этом.
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Так как мы имеем постоянный опыт общения со строительными бригадами, выполняющими квартирные ремонты и малоэтажное строительство по Москве и Московской области, у нас создалась база «положительных» строительных бригад, которые мы готовы Вам порекомендовать.
Мы в прессе:
Комментарий специалиста компании "Обмерщик.ру" газете "Коммерсантъ"от 22 марта 2019 года.